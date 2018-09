Weer veel regen op komst, hoogheemraadschap neemt maatregelen

REGIO - Het hoogheemraadschap van Delfland heeft het waterpeil weer verlaagd. Dat is gedaan omdat er donderdagmiddag weer veel regen wordt verwacht.

Er bestaan protocollen voor, en nu is neerslagprotocol A ingesteld. Dat betekent dat het waterpeil in de polders wordt verlaagd zodat er ruimte is voor het regenwater.



Waterberging en zandzakken

Na de zware regenval van woensdag is de bergboezem in de Polder Berkel ingezet. Het waterpeil in de polder zakte volgens een woordvoerder niet snel genoeg. Daarom is besloten nu ook de berging Voorafsche Polder in te zetten. Het is de eerste keer dat deze gebruikt moet worden.

Verder bekijkt het hoogheemraadschap of er andere maatregelen nodig zijn. Zo kan het zijn dat er uit voorzorg zandzakken worden klaargelegd op plekken waar de kades zwakke plekken hebben.