Grote zorgen om vermiste Amelia (14)

DEN HAAG - De ouders van Amelia Warcholek maken zich grote zorgen om de vermissing van hun dochter. Het 14-jarige meisje verdween op 26 augustus spoorloos toen ze bij hen in Den Haag was.

Amelia verbleef daarvoor in een instelling van jeugdzorg in Harreveld, in de Achterhoek. Ze zat daar 'om haar te beschermen tegen negatieve invloeden', laat advocaat Sebas Diekstra donderdag weten. Diekstra staat de familie bij tijdens de vermissing.

Het meisje was sinds de 24e bij haar ouders op verlof, toen ze verdween. Die zijn nu bang dat ze 'in verkeerde handen is gevallen', schrijft Diekstra op twitter waar hij aandacht vraagt voor de vermissing.



'In verkeerde handen'

Volgens de advocaat heeft de familie op Snapchat gezien dat Amelia bij een vreemde in de auto zat, een Mercedes-Benz. Diekstra zegt dat de familie meerdere malen bij de politie is geweest, om aandacht te vragen voor de vermissing van het meisje.

De politie laat weten dat de ouders de vermissing op 28 augustus gemeld hebben. 'We zijn volop bezig om het meisje te lokaliseren', vertelt een woordvoerder. Hij legt uit dat op dit moment gekeken wordt met wie Amelia contact had en of ze vaker wegbleef. Ook is er contact met de instelling in Harreveld en de politie in die regio.