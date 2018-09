Deel dit artikel:













Demonstratie in Den Haag tegen uitzetting Lili en Howick Foto: Omroep West

DEN HAAG - In Den Haag is donderdag gedemonstreerd tegen de uitzetting van Howick (13) en Lili (12) naar hun thuisland Armenië. De kinderen zijn in Nederland opgegroeid.

Ongeveer 200 mensen waren bijeen op de Lange Vijverberg. De demonstratie is georganiseerd door Defence for Children. De organisatie wil een 'krachtig signaal' sturen naar staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers, die zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid kan inzetten om uitzetting van de kinderen te voorkomen. Daarnaast is de bijeenkomst bedoeld om de kinderen een hart onder de riem te steken, zegt een woordvoerster van Defence for Children.