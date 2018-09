Dinsdag 11 september in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 11 september ziet u de volgende zaken:

- Twee mannen zijn duidelijk in beeld als ze dure apparatuur stelen uit een club in Rijswijk.

- In Den Haag zijn binnen 25 minuten drie mensen het slachtoffer geworden van een straatrover. Hij is op de foto gezet en gefilmd door verschillende camera's.

- Twee mannen op een motor worden gezocht voor een straatroof op de De la Reyweg in Den Haag. Ze hebben een vrouw beroofd van haar handtas.

- In de zomer van 1989 is de 32-jarige Wilma Bres uit Delft vermoord. Het coldcaseteam van de politie doet een ultieme poging om die zaak na 29 jaar alsnog op te lossen.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.