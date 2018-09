Verdachte van bedreiging Wilders blijft langer vastzitten

DEN HAAG - De 26-jarige Pakistaan die wordt verdacht van het dreigen met een aanslag op Geert Wilders blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorrarrest donderdag met negentig dagen verlengd.

De verdachte werd vorige week dinsdag aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Hij dreigde in een Facebook-filmpje een aanslag te plegen op Wilders, vanwege de cartoonwedstrijd die de PVV had aangekondigd maar een week geleden werd afgeblazen. De man was ongewapend tijdens zijn aanhouding.

