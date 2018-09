Messenzwaaier Naaldwijk negentig dagen langer in de cel

NAALDWIJK - De Syriër die 28 augustus met een mes zwaaide op de Verdilaan in Naaldwijk, blijft negentig dagen langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De 28-jarige man, die in Zweden woont, was op bezoek bij familie in Nederland. Hij liep met een mes op straat en maakte een verwarde indruk. Familieleden waren bang dat de man zichzelf of anderen wat zou aandoen en waarschuwden de politie.

Toen agenten probeerden de man te overmeesteren, weigerde hij zijn mes af te geven. Daarop schoten agenten hem neer. De man is daarna aangehouden voor bedreiging. Over het motief van de man is nog niks bekend. 'We kunnen nog helemaal niks uitsluiten en houden alle opties open,' liet een woordvoerder van het OM, weten na het incident.

