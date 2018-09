Nét niet: Dylan van Baarle mist ritzege in Vuelta

ZOETERMEER - Dylan van Baarle uit Zoetermeer is er net niet in geslaagd de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje te winnen. De wielrenner van Sky werd in een sprint van een kopgroep van vijf verslagen door de Fransman Alexandre Geniez van AG2R.

Het was een rit over 181 kilometer van Mondoñeno naar Faro de Estaca de Bares, de beroemde vuurtoren van Mañón. Beide renners kwamen meteen na de streep ten val door een onoplettende man die overstak, vermoedelijk een official.

De Spanjaard Jésus Herrada profiteerde van de ruime marge die het peloton toestond. De renner van Cofidis kwam zo'n twee minuten na Geniez over de finish, maar nam de leiderstrui over van de Brit Simon Yates, die op ruime afstand in het peloton finishte. Vooraf was het verschil tussen beiden was vooraf 5.45. In het nieuwe klassement heeft Herrada een voorsprong van 3.22.



Gehavend na val

Van Baarle strompelde de bus van Team Sky in, ruim een half uur nadat hij als tweede was geëindigd. 'Hij heeft pijn, maar ik hoorde van de dokter dat er vermoedelijk geen breuken zijn', vertelde ploegleider Gabriel Rasch, die zijn verbazing over het incident uitsprak. 'Ik heb de video gezien. De bewuste man liep met zijn rug naar de aanstormende renners. Hij had daar in de eerste plaats niet moeten zijn, maar zich zeker altijd met zijn gezicht naar de renners moeten richten. Het gaat om hun veiligheid.'

Van Baarle was er erger aan toe dan Geniez, die redelijk ongeschonden het erepodium betrad. 'Het gaat vooral om kneuzingen', meende Rasch. 'We moeten zien hoe hij de nacht doorkomt. Hopelijk kan Dylan morgen weer starten.'

LEES OOK: Dylan van Baarle maakt debuut in Ronde van Spanje