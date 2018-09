Boskopers zien tapijten en planten drijven: 'Pompen, pompen en nog eens pompen'

BOSKOOP - Tientallen kwekerijen en woningen in het oosten van Boskoop staan donderdag aan het einde van de middag nog onder water. Dat zegt dijkgraaf Rogier van der Sande in een interview met Omroep West en Studio Alphen. 'Deze mensen balen. En terecht', vindt hij.

'We hebben ze niet veel meer te bieden dan dat we ons uiterste best doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je als tuinder of bewoner je plantjes of tapijt ziet drijven, dat je ongeduldig wordt en geëmotioneerd raakt. Dat vind ik heel erg logisch.'

Inmiddels zijn al tientallen tuinders en huizen watervrij gemaakt. Exacte aantallen zijn nog niet bekend. 'Het enige dat we nu doen is pompen, pompen en nog eens pompen. We zetten onze maximale capaciteit in en als er niet teveel regen meer valt, dan moeten we in staat zijn om het hele gebied leeg te pompen. Maar voor heel veel tuinders duurt het nu al te lang.' Tijdens een rondgang langs getroffen kwekerijen heeft Van der Sande met eigen ogen gezien dat soms per kwekerij miljoenen planten ronddrijven.



'Vooruitzichten zijn wisselend'

Of het ergste leed is geleden, is onzeker. 'Ik hoop dat het niet te lang gaat regenen de komende uren. Maar de vooruitzichten zijn wisselend', aldus Van der Sande. 'Ongeacht hoeveel regen er valt, we moeten blijven pompen. Een gedeelte is droog of droger, maar een gedeelte nog niet.' De gemalen en noodpompen draaien op volle toeren om het water naar de Gouwe te loodsen. De maximaal beschikbare capaciteit aan pompen is ingezet door Hoogheemraadschap van Rijnland.

Dinsdag aan het einde van de nacht is het begonnen met regenen en dat hield bijna onafgebroken aan tot woensdagmiddag. Gemiddeld is er tussen de 70 en 100 millimeter regen gevallen in Boskoop, maar op een aantal plekken werd de 150 millimeter aangetikt. Sloten traden buiten hun oevers. Daardoor liepen kwekerijen, huizen, kelders en garages onderwater.

LEES OOK: Boomkwekers boos op hoogheemraadschap na waterballet