Wat doe je bij babbeltrucs? 'Wees alert en vraag om legitimatie' Foto: Omroep West

DEN HAAG - Iemand die je afleidt bij het pinnen of iemand die zich aan de voordeur voordoet als thuiszorgmedewerker, maar eenmaal binnen een dief blijkt te zijn. Om ouderen in de Haagse wijk Loosduinen weerbaarder te maken tegen dit soort babbeltrucs is in wijkcentrum De Geest het startschot gegeven voor een interactief project: 'Criminaliteit aan je voordeur'.

Door het naspelen van een scène bij de pinautomaat of aan de voordeur, worden babbeltrucs in beeld gebracht. Zo hopen de initatiefnemers dat ouderen weten wat ze moeten doen als zo'n situatie zich voordoet. Ook de politie is aanwezig en geeft tips. 'Wees alert als je niemand verwacht en vraag altijd om een legitimatiebewijs', somt wijkagent Hans den Dulk op. 'Hebben ze die niet? Doe de deur dicht. Vertrouw je het niet? Dan kan je altijd 112 bellen.' De aanwezige bewoners steken er behoorlijk wat van op. 'Ik geloof wel dat het nuttig om er zo nu en dan op gewezen te worden dat je niet onbevangen de deur open moet doen.' Deze maand zijn er nog drie van dit soort bijeenkomsten in andere Loosduinse buurthuizen. LEES OOK: Bende licht tientallen bejaarden op met babbeltruc