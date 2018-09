'Westlandia wint met 2-3: ze krijgen veel tegen, maar scoren ook makkelijk'

Hee Johan, van te voren hebben we even een kijkje op jouw LinkedIn-pagina genomen. Je bent met allerlei journalistieke activiteiten bezig. Komt er een carrièreswitch aan?

'Mijn contract bij RKC liep af en ik zat met een blessure aan mijn hiel. Dus een nieuwe profclub zat er niet zomaar in. Toen ben ik verder gaan kijken. De journalistiek en voetbaltraining geven lijken mij allebei interessant.'

Heb je aan het begin van het seizoen nog wel geprobeerd bij een amateurclub?

'Ik zou dit seizoen bij Westlandia gaan spelen. Maar ik ben in mei geopereerd aan mijn hiel en dat herstel duurt een tijd. Rust is daarin belangrijk. De komende maanden lig ik er sowieso uit.'

Denk je dat je in de toekomst nog op de voetbalvelden te zien zal zijn?

'In de winterstop ga ik kijken hoe ik er voor sta. Dan ga ik wellicht trainen om ergens aan te kunnen sluiten. Dit seizoen voetbal ik sowieso niet. Misschien is er volgend seizoen een mooie club waar ik kan spelen.'

Laten we met de toto beginnen. Als eerste Spakenburg tegen Katwijk. Eigenlijk kunnen we niet om het incident van vorige week heen. Wat vond jij er van?

'Ik ken Ton Cornelissen nog van mijn tijd bij RKC, toen was hij assistent-trainer. Hij was rustig en zei zinnige dingen over voetbal. Ik heb alleen dat fragment gezien dat rondging en daar leek het erop dat hij ervoor zorgde dat het opstootje begon met Susan. Je ziet dit soort dingen niet zo vaak op dit niveau. Dat maakt het extra opvallend.'

'Ik denk niet dat het met die wedstrijd van vorig jaar te maken heeft. Daar is tijdens de wedstrijd niet veel bijzonders gebeurd. Ik heb die wedstrijd nog live gekeken. Mijn maatje - de keeper van Katwijk - Ricardo Kieboom deed mee. Mooi voor hem dat hij toen kampioen werd.'

'Hij houdt trouwens de nul zaterdag. Katwijk heeft een goede ploeg, Spakenburg is net gepromoveerd. Dat wint Katwijk met 0-2.'

Dan de volgende wedstrijd: Noordwijk – DVS’33. Hoe eindigt dat onderonsje?

'Ik heb op Omroep West Sport een paar samenvattingen van Noordwijk gezien. Die maakten een goede indruk op mij. Leuk aanvallend voetbal spelen ze. Die winnen. Ik zeg 3-1 voor Noordwijk.'

Quick tegen Jong Volendam is de volgende wedstrijd. Wat vind je van die beloftenelftallen in de voetbalpiramide?

'Voor de amateurclubs is het geen aanwinst. Daar komt maar een handvol toeschouwers op af en de jong-teams nemen zelf ook weinig supporters mee. Het doet de amateurclubs geen goed.'

'Natuurlijk, de talenten van profclubs krijgen meer weerstand. Halil Dervişoğlu van Sparta heeft vorig seizoen een goed jaar gehad in de tweede divisie en kon zo wennen aan een ander niveau. Die speelt nu in de eerste divisie prima. De stap naar de eerste divisie is minder groot.'

'Quick wint deze wedstrijd trouwens.'

Dan jouw clubje: Westlandia. Ze moeten tegen ADO’20 uit Heemskerk. Kom je nog wel eens bij de club uit Naaldwijk?

'Die staan net boven Quick. Ze hebben het even moeilijk. De laatste wedstrijden heb ik niet gezien. Maar binnenkort ga ik er weer eens langs. Ik woon in De Lier, dus dat is vlakbij.'

'Ze pakken de eerste punten van het seizoen, 2-3 wordt het. Een doelpuntrijke uitslag. Ze krijgen veel tegendoelpunten, maar scoren ook makkelijk. Met Giovialli Serbony hebben ze een goede speler gehaald.'

Dan de laatste wedstrijd voor de toto. Frankrijk – Nederland. Heb je vertrouwen in het Nederlands elftal?

'Ik heb wel vertrouwen in de toekomst van Oranje. Er komt een goede lichting aan met spelers als: Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. Die laatste is wel wat ouder maar speelt bij een absolute topclub. Met de verdediging zit het wel goed bij Nederland.'

'Voorin hebben we ook prima spelers met Memphis en Quincy Promes. Ik vind Steven Berghuis ook een goede speler. Die moet alleen meer kansen krijgen. Al is het 5-3-2-systeem van het Nederlands Elftal niet ideaal voor hem.'

'Normaal gesproken verliezen we deze wedstrijd. Die Fransen kunnen een blik goede spelers opentrekken. 3-1 voor Frankrijk wordt het.'

De toto van Johan Voskamp

