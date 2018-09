Memphis Depay schiet Oranje naar winst in afscheidswedstrijd Wesley Sneijder

MOORDRECHT - Het Nederlands elftal heeft Wesley Sneijder uitgezwaaid met een overwinning op Peru. Dankzij twee doelpunten van Memphis Depay uit Moordrecht won de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de oefeninterland met 2-1.

Recordinternational Sneijder ging in zijn 134e en laatste wedstrijd voor de nationale ploeg na een uur naar de kant, vlak nadat Depay op aangeven van debutant Frenkie de Jong de stand gelijk had getrokken.

Peru was al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen door Pedro Aquino. Met de debuterende De Jong in het elftal trok Oranje in de tweede helft het initiatief naar zich toe. Depay zorgde ervoor dat de laatste interland van Sneijder als een overwinning de boeken in ging.

Nations League

Oranje speelt zondag tegen wereldkampioen Frankrijk, als onderdeel van de nieuwe Nations League.

