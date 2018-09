Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vermiste Amelia (14) is weer terecht Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De 14-jarige Amelia is weer terecht. Dat meldt de politie. Het meisje verdween op zondag 26 augustus spoorloos toen ze bij haar ouders in Den Haag op bezoek was.

Amelia zat in een instelling van jeugdzorg in Harreveld, een plaats in de Achterhoek. Volgens advocaat Sebas Diekstra zat ze daar 'om haar te beschermen tegen negatieve invloeden'. Toen ze haar ouders in Den Haag bezocht, was ze op verlof. Wat er de afgelopen tijd met Amelia precies gebeurd is en waar ze is geweest, wordt door de politie onderzocht. LEES OOK: Grote zorgen om vermiste Amelia (14)