Leraren in het zonnetje gezet: 'Ik krijg alleen maar energie van die kinderen'

DEN HAAG - 'Leraar in de Zon' heet de campagne van de Haagse schoolbesturen en gemeente om meer leerkrachten te trekken. Met promofilmpje, voordeelacties en een strandfeest voor 150 'beste' leraren die door hun collega's zijn uitverkoren. Het bleef donderdag nog lang onrustig op het Scheveningse strand.

Honderden leraren tekort, hoge werkdruk, veel papierwerk en te weinig beloning; we kennen de problemen in het onderwijs. Maar als het rijk over geld gaat - en daar draait het ook in het onderwijs om - blijft er voor een gemeente weinig anders over om meer mensen naar het onderwijs te lokken dan een imagocampagne.

'Er zijn dit schooljaar gelukkig geen klassen die geen leerkracht hebben', zegt Saskia Bruines (D66), wethouder van onderwijs van Den Haag. Maar dat heeft wel heel veel bloed, zweet en tranen gekost. 'Directeuren staan weer voor de klas, net als onderwijsbegeleiders. En veel parttimers werken langer.'



'Geen dag is hetzelfde'

Dat tekort wordt de komende jaren alleen maar erger. Den Haag moet concurreren met alle omliggende gemeenten, want er is geen stad of dorp zonder tekorten. Dus is de imagocampagne gericht op het vak én de stad Den Haag. 'Ik sta zo op het strand,' zegt een enthousiaste leerkracht in het filmpje, 'lekker als je even wilt uitwaaien na al die drukte'.

De leerkrachten op het feestje zijn realistisch. 'Ik dacht in het begin ook wel: werk ik zestig uur voor een hongerloontje', aldus een lerares met twee jaar ervaring. 'Maar na een tijdje gaat het vanzelf.' 'Ik krijg zoveel energie van die kinderen', vult een collega aan. 'En geen dag is hetzelfde. Veel beter dan de hele dag achter een bureau.'