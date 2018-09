A13 opnieuw afgesloten vanwege werkzaamheden

DEN HAAG - De A13 richting Den Haag is dit weekend afgesloten tussen Delft-Zuid en knooppunt Ypenburg. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de snelweg.

De weg is dicht van vrijdagavond om 22.00 uur tot maandagochtend om 05.00 uur. De toerit Delft-Zuid en de af- en toeritten Delft en Delft-Noord zijn tijdens de afsluiting niet bereikbaar. Verkeer van Den Haag richting Rotterdam heeft geen last van de werkzaamheden.

Volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Doorgaand verkeer vanuit Rotterdam naar Den Haag kan omrijden via de A4 of de afrit Delft-Zuid en de N470. Verkeer vanuit Delft kan ook gebruikmaken van de N470 en de A4. Een andere optie is om via het noorden van de stad, de Singel en de Laan van Hoornwijck naar knooppunt Ypenburg rijden. De omleidingen staan aangegeven met gele borden.

