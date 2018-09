Deel dit artikel:













CDA wil rookverbod voor ingang Haagse ziekenhuizen en zwembaden CDA Den Haag wil rookverbod voor ingang openbare gebouwen. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het CDA in Den Haag wil dat de gemeente gaat proberen roken bij openbare gebouwen en ziekenhuizen terug te dringen. 'We bannen de sigaret steeds meer uit gebouwen, maar bij zwembaden en ziekenhuizen krijgen wij vaak klachten dat mensen door een walm van sigarettenrook naar binnen stappen’, zegt CDA-raadslid Daniëlle Koster in het programma Muijs in de Morgen op Radio West.

De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders. 'Het lukt bedrijven ook om afspraken te maken met werknemers en bezoekers. Waarom zou dat dan niet kunnen bij het stadhuis, zwembaden en ziekenhuizen? Het gaat over de ingang van je eigen gebouw', aldus Koster. Maar hoe ga je een rookverbod handhaven? 'Je kan bordjes ophangen, je kan rookpalen verder van de ingang zetten en je kan mensen aanspreken op hun gedrag. Handhaven is natuurlijk een zwaar middel, maar wat is er mis om mensen een paar meter verderop te laten staan?', vraagt Koster zich af. Rookvrije generatie

Volgens Koster is het rookverbod belangrijk voor een rookvrije generatie. 'We willen dat kinderen in Den Haag en heel Nederland rookvrij kunnen opgroeien, omdat het een stuk gezonder is.' Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) laat in een reactie weten dat er op dit moment geen rookverbod rondom de ziekenhuizen komt, omdat het praktisch niet handhaafbaar zou zijn. Wel heeft het HMC op een afstand van de ziekenhuizen abri's staan waar gerookt kan worden. Verder kijkt het Haaglanden Medisch Centrum naar de situatie in Rotterdam. Daar wil het Erasmus MC een rookverbod rond het ziekenhuis.