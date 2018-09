Deel dit artikel:













Megahoorzitting provincie over Duinpolderweg in Hillegom Er is veel ophef over de Duinpolderweg. (Foto: Omroep West)

HILLEGOM - Maar dan tachtig mensen maken vrijdag gebruik van de inspreekmogelijkheid over de Duinpolderweg in Hillegom. De hoorzitting begint om 09.30 en om 23.00 uur is de laatste spreker aan de beurt geweest. De weg is volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland nodig om onder meer de Bollenstreek en Haarlemmermeer beter toegankelijk te maken.

Volgens Berend Potjer van GroenLinks in Zuid-Holland is er zoveel verzet omdat de weg dwars door de natuur gaat en niets voor het verkeer doet. 'Je ziet dat de provincie hoge druk zet om het plan er snel doorheen te krijgen omdat het verzet toeneemt en vanwege de verkiezingen voor de provinciale staten in maart.' Volgens Potjer blijkt uit een analyse dat het verkeersprobleem niet zo groot is. 'En met de nieuwe weg zal het zeker niet afnemen'. Ook een aantal gemeenten en de Stichting Duinbehoud komen inspreken. LEES OOK: Locatie Duinpolderweg lastige keuze voor Statenleden