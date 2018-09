Meer aangiftes tegen waterpolocoach Koen P.

DEN HAAG - Tegen de Leidse waterpolocoach Koen P. (32), die wordt verdacht van verkrachting en ontucht met twee minderjarigen, zijn zeker nog vier aangiftes gedaan. Dat bleek vrijdag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank. P. blijft voorlopig vastzitten, heeft de rechter besloten.

Koen P. zei in de rechtszaal met trillende stem: 'Ik heb iets gedaan wat niet mag. Ik had de oudere en wijzere moeten zijn in dit geval'. De eerste aanklacht ontkent hij. Het tweede meisje heeft hij nooit onder druk gezet, zegt hij. Over de extra aangiftes wil hij niets zeggen. Zijn advocaat zegt dat het een emotionele en beladen zaak is. Ze vraagt om schorsing en wil dat Koen P. voorlopig vrijkomt. 'Hij heeft geen strafblad en er is een contactverbod opgelegd door de zwemvereniging.'

Het OM wil dat Koen P. langer vast blijft zitten. Het is niet uit te leggen aan de maatschappij dat hij nu al vrij zou komen. En veel getuigen moeten nog worden gehoord. De rechter vindt dat er ernstige bezwaren zijn voor de vrijlating.



Het dossier in de zaak telt 500 pagina's. Er loopt nog een politieonderzoek en er moeten ook nog veel getuigen worden gehoord. Koen P. wordt onder meer verdacht van verkrachting van een door hem getrainde jeugdspeelster. Het meisje was toen 17 jaar oud. Daarnaast wordt P. verdacht van ontucht met een speelster van 16.



Koen P. was coach

P. zou na de verkrachting nog meerdere keren met het meisje hebben gezoend en orale seks met haar hebben gehad. Alles zou hebben plaatsgevonden tussen het voorjaar van 2017 en de zomer van 2018.

Beide meisjes waren lid van waterpolo -en zwemvereniging ZVL 1886 uit Leiden, waar de 32-jarige Koen P. coach was. Ook was hij actief bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Waterpolo Leiden.



