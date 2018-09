Laatste voorbereidingen voor Taptoe Delft: 'Dit zijn spannende dagen'

DELFT - Taptoe Delft staat weer voor de deur. Ruim 500 muzikanten verzorgen shows en lopen door de binnenstad van Delft. Vrijdagochtend zijn de laatste voorbereidingen getroffen. Ongeveer 100 vrijwilligers zijn druk met onder andere de lichten en informatieborden. 'Dit zijn de spannende dagen', vertelt voorzitter Kees Garnaat. 'Gaat alles zoals van te voren bedacht?'

Het antwoord is ja. 'We zijn vanaf maandag bezig om het Taptoetheater neer te zetten', gaat Garnaat verder. 'Het loopt heel erg voorspoedig. We hebben flink wat buien gehad, maar dat heeft geen invloed gehad.'

Uren voor de eerste show wordt er nog druk gewerkt. De laatste lunchpakketjes worden gemaakt en de bewegwijzering wordt opgehangen. 'Zo kunnen de toeschouwers zien waar hun plekje op de tribune is', zegt projectleider Dick Witteloostuijn. Om 21.00 uur op de Markt is de eerste van drie shows.

Steetparade





Zaterdag zijn er nog twee shows en een streetparade. Om klokslag 12.00 uur start voor het eerst in de geschiedenis van het festival de parade vanaf de Markt. Negentien muziekkorpsen doen mee. Zo is Excelsior Delft erbij, maar ook korpsen uit Zwitserland en Moldavië. De optocht door de binnenstad kan iedereen zien, voor de shows (een om 16.00 uur en een om 21.00 uur) moet je een kaartje hebben.