Spookverhaal over vergeten waterinlaten in Boskoop is 'spraakverwarring'

BOSKOOP - Na het noodweer van afgelopen woensdag stonden in Boskoop tientallen kwekerijen onder water. Al snel werd met de vinger gewezen in de richting van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zo zou het hoogheemraadschap vergeten zijn om verschillende waterinlaten dicht te doen toen het noodweer begon. Maar daar is niets van waar, zegt het hoogheemraadschap.

Het verhaal over de vergeten waterinlaten gaat al enkele dagen als een lopend vuurtje door Boskoop. Het gerucht bleek onder kwekers de ronde te doen. Sjaak Koster, lid van de denktank Boskoop, vroeg zich openlijk op Twitter af hoe het verhaal in elkaar stak.



Waterinlaten rondom het dorp zouden volgens de geruchten niet zijn dichtgedaan toen het noodweer afgelopen woensdag losbrak. Mogelijk zou dat de wateroverlast in het dorp hebben verergerd. Als de waterinlaten geopend zijn kan er meer water de polders instromen.



Sprake van spraakverwarring

Maar daar is niets van waar, zo verzekert een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland vrijdag. Volgens hem is sprake van een 'spraakverwarring'. 'De misvatting is ontstaan omdat er gezegd werd dat de inlaten open stonden', zegt de woordvoerder. 'Die inlaten stonden inderdaad open, maar dat was vanwege de droogte van de afgelopen weken.'

De systemen die het openen en sluiten van de waterinlaten regelen, zijn volledig geautomatiseerd. 'Op het moment dat het dan hard gaat regenen en het waterpeil stijgt, sluiten de inlaten altijd. Het kan niet zo zijn dat de inlaten open staan en er tegelijkertijd door onze automatische pompen water wordt weggepompt.'



Drie weken

De situatie rondom de wateroverlast in het kwekersdorp is op dit moment 'onder controle', meldt mediapartner Studio Alphen vrijdag. Over drie weken zou duidelijk moeten worden hoe groot de schade voor kwekers echt is. Pas dan is bekend of de planten het overtallige water hebben overleefd en nog in de verkoop kunnen.

LEES OOK: Boomkwekers boos op hoogheemraadschap na waterballet