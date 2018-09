Nabestaanden Wilfred Mambi: laatste kans voor nieuw politieonderzoek

DEN HAAG - Er is nog maar weinig tijd om goed onderzoek te doen naar de dood van Wilfred Mambi, de Hagenaar die twee jaar geleden uit een raam viel van zijn woning in het Laakkwartier. Dat betoogde de advocaat van de familie Mambi vrijdag tijdens een kort geding bij de Haagse rechtbank.

De nabestaanden vermoeden dat de man slachtoffer is van een misdrijf, maar het OM en de politie zouden er onvoldoende onderzoek naar gedaan hebben. De politie gaat er vanuit dat de destijds 46-jarige Wilfred in verwarde toestand zelf uit het raam is gesprongen. In een documentaire op SBS 6 werd deze lezing al in twijfel getrokken. Vrijdag kwam de hele familie naar de Haagse rechtbank om tijdens een kort geding een nieuw onderzoek te eisen.

De moeder plaatste twee foto's van haar overleden zoon op tafel. 'Ik heb mijn zeven kinderen respect voor het leven bijgebracht', zei de geëmotioneerde vrouw tegen de rechter. 'Wilfred zou zich nooit van het leven beroven.' Een mannelijk familielid viel haar bij. 'Daar was hij veel te trots voor.' Volgens de advocaat van de familie is er haast geboden met het onderzoek. De verhuurder van de kamer van Wilfred Mambi wil de ruimte half oktober weer gaan verhuren, en dan kan er geen sporenonderzoek meer gedaan worden. Nu zou dat nog wel mogelijk zijn.



Raam in kiepstand

De familie wil dat er DNA-onderzoek wordt gedaan naar de bloedvlekken die in de kamer zouden zitten. Ook moet er meer duidelijkheid komen over bloedsporen op een mes. Twee getuigen hadden nog een andere persoon gezien in het kamer toen het incident plaatsvond. En het raadsel met het raam zou opgelost moeten worden. Dat stond, nadat Wilfred er uit was gevallen, in kiepstand. Als hij zelf gesprongen is, kan hij het onmogelijk in die stand gezet hebben.

De landsadvocaat, die tijdens het kort geding optrad namens de politie en het OM, probeerde vrijdag duidelijk te maken dat het raam zelf in de kiepstand was teruggevallen. Onderzoek in Wilfreds kamer zou nu al geen zin meer hebben, omdat andere mensen er mogelijk al sporen hebben achtergelaten. De bloedvlekken in het appartement waren in 2016 al oud. De vlekken leverden de politie destijds geen informatie op over een mogelijk misdrijf, aldus de landsadvocaat. Hij bleef erbij dat een nieuw onderzoek geen zin heeft.

De uitspraak is binnen twee weken.