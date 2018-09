Bas Muijs fietst Mont Ventoux op voor het goede doel: 'Het was heel zwaar'

DEN HAAG - Omroep West-presentator Bas Muijs windt er geen doekjes om: 'Het was heel zwaar.' Hij heeft deze vrijdag voor het goede doel de Mont Ventoux opgefietst, een van de bekendste bergen in Frankrijk. De rit is 2000 meter hoog, waarbij een groot gedeelte van de berg een stijgingspercentage heeft van 7,5% of hoger.

'Ik had een fiets van het team in bruikleen, met een veel te zware versnelling. Zelfs toen ik naar het lichtste verzet schakelde, was het nog steeds te zwaar', lacht Muijs als een boer met kiespijn. 'Toen móest ik op de pedalen gaan staan.'

Zijn beste tijd (1 uur en 52 minuten) heeft hij daardoor niet verbroken. Muijs is uiteindelijk na 2 uur en 34 minuten op de top aangekomen, mede dankzij het weer. 'Het was koud, 5 graden. Het zicht was door de dichte mist minder dan vijftig meter en er was een hele harde wind.' Door die wind zijn meerdere mensen van hun fiets geblazen. 'Gelukkig vielen er geen ernstig gewonden.'



Onderzoek naar hersentumoren

Muijs heeft samen met het Sterrenfietsteam de 20 kilometer voor het goede doel Ventoux3 gefietst. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar hersentumoren. In het team zitten ook bekende mensen als oud-schaatser Bob de Jong, voormalig voetbalkeeper Oscar Moens en journalist Frits Barend.

Muijs: 'Het zijn mensen die op de een of andere manier in de belangstelling staan. Dus mensen die in de entertainment werkzaam zijn of (oud-)sporters. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en wilden met onze bekendheid geld bijeenhalen voor het goede doel.'



Johnny Rep laat de berg voor wat hij is

Uiteindelijk is iedereen de berg opgegaan, behalve oud-voetballer Johnny Rep. 'Door het slechte weer liet hij de berg vandaag even voor wat hij was. Hij heeft ons wel beneden aan de voet van de berg in het dorpje Malaucène opgelapt met eten en drinken.'

Hoeveel geld het team deze vrijdag exact bij elkaar heeft gefietst, is nog niet bekend. 'We hadden ook geen streefbedrag. De tocht is sowieso geslaagd. En natuurlijk halen we niet dezelfde bedragen binnen als bijvoorbeeld bij de Alpe d'HuZes. Dat is een enorm evenement. Maar nog steeds gaat het bij ons om duizenden euro's.'