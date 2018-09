Celstraf geëist na 'wanhoopsbrandstichting' in flat Ypenburg

DEN HAAG - Tegen een 42-jarige bewoonster van een flat aan de Brigantijnlaan in de Haagse wijk Ypenburg is vrijdag vijftien maanden cel geëist omdat zij brand stichtte in haar huurappartement op de zevende etage. Van de geëiste straf zijn negen maanden voorwaardelijk.

De brandstichting vond 's middags plaats op 2 juni 2018. Kort daarvoor was de vrouw vergeefs bij de politie langsgeweest om hulp te vragen bij een dwangbevel van de Belastingdienst voor het aflossen van haar ruim 50.000 euro belastingschuld. Maar de politie kon haar daar niet mee helpen.

De vrouw kwam gefrustreerd thuis en vroeg zich af: 'Waar ga ik voor leven?'. Vervolgens klokte zij anderhalve fles wijn weg en legde een brandend papier op haar bank. Op die manier zou ze een eind aan haar leven hebben willen maken. De gealarmeerde brandweer wist de vrouw uit de woning te halen. De vlammen hadden haar bankstel, de vloer en het plafond toen al aangevreten. De aanklaagster: 'Een wanhoopsdaad met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de buren.'



Verplichte behandeling

Het OM wil ook dat de vrouw verplicht moet worden behandeld voor haar depressieve klachten en alcoholprobleem. Het is niet de eerste keer dat de Haagse met de politie in aanraking komt. Eerder werd zij al schaars gekleed in de sneeuw aangetroffen en had zij haar huisraad naar buiten gekieperd.

De Haagse is haar huurwoning na de brand kwijtgeraakt. Ze bevindt zich nu in voorarrest. Het is niet bekend of woningbouwvereniging Staedion de schade aan de woning nog op de vrouw gaat verhalen. Haar advocaat bepleitte dat het een beperkte brand is geweest zonder gevaar voor omliggende woningen of omwonenden. De advocaat vindt dat zijn 'verminderd toerekeningsvatbaar' verklaarde cliënte geen straf verdient voor de brand.

De uitspraak is 21 september.