Typisch Katwijk: 'Het wordt nog steeds neergezet als dat achterlijke vissersdorpje aan de kust'

KATWIJK - De serie Typisch Katwijk van de EO, die sinds deze week op TV te zien is, houdt de Katwijkse gemoederen flink bezig. 'Het vissersdorp wordt weggezet als ouderwets. Dit is niet de werkelijkheid.'

In de serie wordt een aantal mensen uit Katwijk gevolgd, maar volgens een deel van de inwoners strookt het niet met de realiteit. 'Mensen aan de Sluisweg zitten te breien, dat zie je normaal niet. Dat is gewoon een gemaakt iets', zegt een buurtbewoner. 'De mensen praten daar Katwijks en dat is alleen maar voor TV. Dat doen ze normaal niet', zegt een ander.

Piet de Vries van Katwijk Marketing legt de vinger op de zere plek: 'Het pijnpunt is dat we weggezet worden als een oubollige, ouderwetse badplaats. We zijn één van de grootste badplaatsen van de Nederlandse kust. Ook is er veel te doen en zijn er veel evenementen. En precies datgene dat het minste voorkomt doet de EO. Het komt wel voor, maar wel in zeer kleine hoeveelheid. Nu wordt weer benadrukt wat we tien jaar geleden achter ons hebben gelaten.'



LEES OOK: Persoonlijke verhalen staan centraal in de 12-delige serie Typisch Katwijk: 'Het leeft enorm'