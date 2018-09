Twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij vermissing Amelia

DEN HAAG - De politie heeft donderdagavond twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij de vermissing van de 14-jarige Amelia uit Den Haag. Het gaat om een 50-jarige en een 26-jarige man, beiden uit Den Haag. Ze hebben haar mogelijk onderdak geboden, meldt de politie.

Het 14-jarige meisje was sinds 26 augustus vermist. Ze werd donderdagavond in de buurt van een woning in Den Haag gevonden. De twee mannen waren daar ook aanwezig. Zowel de tiener als het duo werd overgebracht naar het politiebureau. De mannen zijn daar verhoord.

Het duo wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. De verdachten zitten in alle beperkingen. Dit houdt in dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

