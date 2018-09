Politierechter is er binnen vijf minuten uit in de drugszaak van Erik

DEN HAAG - Erik loopt samen met zijn ouders om 12.15 uur de rechtszaal binnen. De familie zat op de gang al even te wachten. De 35-jarige verdachte liep zenuwachtig heen en weer, terwijl zijn vader een stapeltje papieren in een plastic mapje doorlas. Erik zou drugs hebben gebruikt, terwijl hij auto reed.

De politierechter vraagt Erik te gaan zitten. Hij heeft geen advocaat. Zijn ouders zitten een paar meter achter hem op de stoelen voor publiek. De officier van justitie kan kort zijn over de zaak: 'Meneer heeft in januari in Waddinxveen een auto bestuurd terwijl hij cannabis en amfetamine (speed, red.) had gebruikt.'

De rechter vraagt Erik: 'Had u gebruikt?' 'Dat heeft u goed', antwoordt hij. 'Ik was verslaafd, maar ik ben nu clean.' De rechter zegt dat hij dat niet kan controleren: 'Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat om het gevaar en gelukkig is er niks gebeurd.' Erik zwaait met het stapeltje papieren, maar de rechter wuift dat weg: 'Ik zegt niet dat ik u niet geloof...'



Niet de eerste keer

De rechter vervolgt: 'Het was niet de eerste keer. U heeft in mei nog een taakstraf gekregen en een voorwaardelijke rijontzegging. Toen was u ook onder invloed. Hoe gaat het nu?' Erik zijn antwoord is kort: 'Ik zit in de ziektewet en heb depressies.' Zijn ouders kijken weemoedig naar hun zoon.

Het is de beurt aan de officier van justitie: 'Bij een verkeerscontrole blijkt uit de speekseltest dat er bepaalde stoffen in zijn bloed zitten. Er wordt bloed afgenomen en daaruit blijkt dat meneer twaalf keer zoveel amfetamine heeft gebruikt dan toegestaan en twee keer zoveel cannabis.'



Rijbewijs kwijt en taakstraf

De officier formuleert zijn strafeis: 'Het is goed dat meneer met zichzelf aan de slag is gegaan, maar het was wel de tweede keer. Dan nemen we het rijbewijs in. Dat is hij 12 maanden kwijt en wat mij betreft een taakstraf van 40 uur.' Erik mag reageren. 'Ik snap het wel', zegt hij.

De rechter rondt af: 'Het is heftig alles bij elkaar. We doen het zoals het OM zegt. Wilt u in beroep?' Erik kijkt verbaasd en schudt nee. 'Weet u het al? Denk maar even na, misschien heeft u een rijbewijs nodig voor werk. Nou dat was het, u kunt gaan.' Erik en zijn ouders lopen de zaal uit. Het is 12.20 uur.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter.' Meer verhalen lezen?