Cel voor drogeren en beroven man tijdens seksdate

DEN HAAG - Een 39-jarige verdachte die een man tijdens een seksdate in Den Haag zou hebben gedrogeerd en bestolen, is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk. Hij liet volgens de rechters het slachtoffer bewusteloos achter in een portiek.

Het slachtoffer, een oudere man uit Den Haag, had vorig jaar september op een homosite een afspraak gemaakt met de verdachte. Hij ging naar een flatwoning bij de Beresteinlaan in Den Haag en werd er ontvangen in een verduisterde kamer met alleen een matras. Het slachtoffer kreeg er van verdachte een pilletje en iets te drinken.

Tot seks kwam het verder niet, want het slachtoffer verloor het bewustzijn. 'Het eerstvolgende moment dat ik me herinner', vertelde de man twee weken geleden bij de rechter, 'Is dat in ik het flatportiek lag en gereanimeerd moest worden door ambulancepersoneel.'



Bewusteloos

De man zou enkele uren bewusteloos gelegen hebben in het portiek. De verdachte had hem in het portiek van de flatwoning neergelegd en zijn portemonnee en mobiel gestolen. Het slachtoffer lag na de roof enige tijd in het ziekenhuis.

De verdachte ging met de sleutels van het slachtoffer ook zijn woning in. Daar stal hij ook nog erotische voorwerpen en kleding.



Verduisterde kamer

De 39-jarige man ontkende twee weken geleden dat hij het slachtoffer gedrogeerd had in de verduisterde kamer. De rechtbank vindt dat toch bewezen. 'De verdachte bedwelmde het slachtoffer, dumpte hem buiten en beroofde hem vervolgens van zijn bezittingen', zei de rechter vrijdag tijdens de uitspraak. 'Hij heeft bovendien de gezondheid van het slachtoffer in gevaar gebracht.'

De celstraf van vijftien maanden was ook al geëist door het OM.

