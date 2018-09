Deel dit artikel:













Straftraining van Sjaak Polak: 'De ene had zijn nier naast hem liggen. De ander zijn longen' Sjaak Polak te gast in TV West Sport

NOORDWIJK - Vorig jaar was het feest bij SJC. Sjaak Polak werd met het eerste elftal kampioen in de hoofdklasse zondag en promotie naar de derde divisie werd een feit. Voor het eerst in de historie. Maar in die nieuwe competitie is het hard werken, iets wat Polak zijn ploeg afgelopen zaterdag niet zag doen.

En dat zijn ploeg niet genoeg arbeid leverde, was terug te zien in de uitslag. DOVO stuurde SJC met 1-8 het veld af. 'Dat doet nog steeds zeer', zegt Polak vrijdag in TV West Sport. 'Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik haat straftrainingen, maar als jij je arbeid niet in de wedstrijd levert, dan moeten we dat op een ander moment inhalen.' Zo gezegd, zo gedaan. Zijn spelers moesten er bij de eerste training na de zeperd aan geloven. 'Ja, er werden wel wat spelers wit. De ene had zijn nier naast hem liggen. De ander zijn longen. Je moet ten alle tijden hard werken. En als je dat niet doet, dan vind ik dat vervelend. Je mag een wedstrijd verliezen, maar met 1-8 is echt teveel.'

TV West Sport Polak is vrijdag te gast in TV West Sport. Hij heeft het daarin ook nog over Nasser El Khayati, ADO Den Haag en FC De Rebellen.