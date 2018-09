Lisse-trainer Robbert de Ruiter: 'Ik hoop dat we zaterdag de eerste punten binnenroeien'

LISSE - FC Lisse had vorige week een ongelukkige hernieuwde kennismaking met de Derde Divisie. De eerste wedstrijd van het seizoen voor de Lissenaren (eerder werd de thuiswedstrijd tegen Odin '59 afgelast) uit tegen VVOG leverde een 2-1 verlies op. Zaterdag in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen koploper Hoek moet het beter volgens Lisse-trainer Robbert de Ruiter.

'We moeten de oorzaak van die verliesbeurt vooral bij onszelf zoeken', zegt De Ruiter. 'Onze valkuil is misschien dat we denken dat we een ploeg hebben die automatisch in het linkerrijtje gaat spelen dit seizoen. Maar die gedachte mogen we niet hebben.'

Lisse kende volgens De Ruiter een wisselvallige voorbereiding waarin goede momenten 'dramatische momenten' werden. Volgens de trainer van Lisse wordt die wisselvalligheid veroorzaakt door bijvoorbeeld het wegvallen van vaste krachten door blessures (Buijs en Fokkema red.) en door de onervarenheid bij een aantal jongens. 'Ik heb op dit moment nog totaal geen beeld van wat mijn ploeg kan en wat we met deze ploeg zouden kunnen bereiken', aldus De Ruiter. 'We zijn wat dat betreft nog een beetje aan het stoeien. Het is nu te hopen dat dat stoeien ook gepaard gaat met punten en ik hoop dat we zaterdag de eerste punten binnenroeien'.



Penaltyserie

Tegenstander Hoek roept automatisch herinneringen op aan de bekerwedstrijd vorig seizoen die uitdraaide op een penaltyserie. De serie werd toen volgens het ABBA-systeem genomen en gewonnen door de Lissenaren. Later bleek het ABBA-systeem onreglementair verklaard en de penalties moesten worden overgenomen, waarna Lisse alsnog uit de beker werd geknikkerd.

'Ik hoor het op mijn werk, ik hoor het thuis, ik hoor het echt overal', zegt Lisse-speler Kevin van der Zwet. 'Ik kon die bewuste wedstrijd toen helaas niet meespelen maar de enige manier om daar vanaf te komen is zaterdag te winnen van Hoek.'