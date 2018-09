Politie lost schoten op A13 bij Delft

DELFT - De politie heeft op de A13 bij Delft-Noord bij de aanhouding van een verdachte meerdere waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde vrijdagmiddag rond 15.00 uur.

Er zijn geen gewonden gevallen.



De vertraging is opgelopen tot een half uur. Er is een rijstrook afgesloten in verband met het politieonderzoek. Agenten onderzoeken een donkerkleurige Volkswagen met Duits kenteken.

