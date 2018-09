Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie sluit A13 af bij Delft, twee rijstroken dicht (Foto: Regio15)

DELFT - De A13 in de richting van Rotterdam is vrijdagmiddag bij de afslag Delft-Noord afgesloten door de politie. Wat er precies aan de hand is is onduidelijk, maar getuigen zeggen dat ze agenten met getrokken wapens hebben zien lopen op de snelweg.

De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Er zijn twee rijstroken dicht, meldt de ANWB. LEES OOK: Drie mannen aangehouden na bedreiging met vuurwapen in Delft