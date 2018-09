Het geheim achter de fluwelen traptechniek van ADO-speler El Khayati: 'Alles intuïtief'

'Ze zijn niet hard, of zo hard dat ze onhoudbaar zijn voor de keeper. Ik ben meer van het plaatsen', vertelt El Khayati over zijn techniek. ‘Ik ben een speler die alles intuïtief doet en op gevoel. Van de tien ballen die ik schiet, zijn er acht geplaatst.'

Na zijn vier doelpunten tegen Excelsior was hij de gevierde man. Iedereen wilde wat van hem weten. 'Ik vond het jammer dat ik na mijn optreden, en begrijp mij niet verkeerd, want de pers hoort er bij, weinig tijd had om de overwinning te vieren met het team. Toen ik in de kleedkamer kwam zat de helft al in de bus, te wachten op mij. Dat was jammer, want met hen wil ik het als eerste vieren. Uiteindelijk heb ik toen ik thuis kwam veel teruggekeken en veel blije momenten gedeeld met mijn familie vooral.'