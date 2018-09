Zes mannen aangehouden voor productie harddrugs

DEN HAAG - Zes mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn vorige week in Den Haag aangehouden. Ze worden verdacht van de productie van harddrugs. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest met veertien dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De politie deed vorig weekend een inval bij twee panden aan de Laan van Meerdervoort. In het gebouw lagen meerdere kilo's harddrugs. Ook waren de panden ingericht voor de bewerking en productie van de drugs.

Twee mannen waren in het pand en werden aangehouden. De vier andere verdachten werden later aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 29, 30, 41, 41, 44 en 49 jaar.



Alleen contact met hun advocaat

Vanwege het onderzoek zit het zestal in volledige beperking. Dit houdt in dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

