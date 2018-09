Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rijnlandroute nu ook te zien voor publiek met informatiecentrum en open dag Projectleider Ron Hiel | Foto: Omroep West

LEIDEN - De aanleg van de Rijnlandroute, een verbinding tussen de A44 en A4 aan de zuidkant van Leiden, is een van de grootste bouwprojecten in onze regio. En zaterdag kan iedereen die in de bouw geïnteresseerd even komen kijken op de open dag. Dan is ook het nieuwe informatiecentrum over de Rijnlandroute voor het eerst open.

Geschreven door Robbert van Cleef

Hoe de weg gaat lopen is steeds beter te zien, zeker als je wat hoger staat. Pal naast het informatiecentrum heeft de provincie Zuid-Holland daarom ook een uitkijkpost gebouwd. Daar vandaan kun je nu bij de toekomstige ingang van de tunnel zien hoe de schacht voor de tunnelboor wordt gebouwd. 'In deze schacht wordt straks de boor opgebouwd', zegt Ron Hiel van Aannemerscombinatie Comol5. 'En die boor wordt ongeveer zo groot als een flatgebouw: elf meter doorsnee en tachtig meter lang. Dus dat wordt voor het publiek behoorlijk spectaculair om te zien.'

Verkeer in Leiden ontlasten De tunnel gaat deels onder Voorschoten door om vervolgens bij Leidse wijk de Stevenshof weer boven de grond uit te komen. Vanaf daar gaat de weg via een verdiepte ligging richting de A44. Het doel is om het verkeer in Leiden daarmee te ontlasten. In het nieuwe informatiecentrum is ook van alles te doen en te zien voor geïnteresseerden. 'In de loop van het project zijn er allerlei interessante mijlpalen vanaf hier te volgen', zegt Marjolein Vellekoop van de provincie Zuid-Holland. 'We geven bijvoorbeeld ook rondleidingen door het gebied, dus er is van alles te beleven.' De verwachting is dat de Rijnlandroute in 2022 helemaal klaar zal zijn. LEES OOK: Bloedhete megaklus bij aanleg Rotterdamsebaan: enorme betonnen plaat op z’n plek gereden