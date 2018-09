Artistiek Leider van Het Nationale Theater wint prijs met The Nation

DEN HAAG - Artistiek leider Eric de Vroedt van Het Nationale Theater in Den Haag heeft met zijn tekst voor The Nation de Toneelschrijfprijs 2018 gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

De vijf uur durende theaterproductie The Nation van Het Nationale Theater is de theaterhit van het afgelopen seizoen. De NRC noemde de voorstelling al eerder 'de theatergebeurtenis van het jaar' en trekt nog steeds volle zalen.

'De manier waarop Eric de Vroedt in The Nation maatschappelijke breuklijnen, politiek discours, flitsende nieuwsberichten, religieuze dogma's en persoonlijke angsten als grondstof voor een vijf uur durend stuk gebruikt, is indrukwekkend', vindt de jury. 'Alles waar je in de pers over leest, zit in deze caleidoscopische tekst verwerkt: radicaliserende jongeren, achterstandswijken, populisme, afbrokkelende traditionele partijen, eigen volk eerst, meer of minder (kut)Marokkanen, gated communities, de roep om meer blauw op straat, extreem marktdenken, doorgedreven mediatisering.'



Nationale Theater Prijs

De toekenning had vrijdag plaats in Antwerpen, waar The Nation zondag te zien is. Vrijdag en zaterdag is de voorstelling nog in Den Haag, later deze maand nog enkele malen in Amsterdam. De theaterproductie van Eric de Vroedt wordt ook genoemd als de grote favoriet voor de Nationale Theater Prijs, die op 16 september in Amsterdam wordt uitgereikt.

Van The Nation is ook een hoorspel gemaakt dat wekelijks op vrijdagavond laat op NPO Radio 1 te horen is.