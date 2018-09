'Deze 75 dingen mag een Hagenaar niet vergeten'

DEN HAAG - Ken je het verhaal achter Dokter O., de dierentuin van Den Haag of de lichtkrant in de Grote Marktstraat? Het hoort allemaal bij de Haagse geschiedenis. En mogen we niet vergeten, vindt het schrijversduo Ad van Gaalen en Ineke Mahieu. Ze schreven hun derde boek over Den Haag: 'Het Haags Geheugen. De 75 dingen die geen Hagenaar mag vergeten'.

Wie weet bijvoorbeeld nog waar de Verkeerstuin zat en wat je er kon doen? En wie waren de Plu's en de Kikkers? Van Gaalen en Mahieu vertellen er enthousiast over in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

Een van de mooiste verhalen is het verhaal van Dokter O, een huisarts die ervan wordt verdacht zijn vrouw te hebben vergiftigd en er alles aan deed om vrij te komen. 'Hij zat in het Huis van Bewaring aan de Casuariustraat, dat was jarenlang een doorgangshuis waar je werd opgesloten in afwachting van je proces.'



Mohammed Hatta

En daar hebben meer beroemdheden gezeten, zoals Mohammed Hatta, een Indonesische student die werd opgepakt omdat hij tijdens een conferentie een discussie begon over de onafhankelijkheid van Indonesië en in daar in de gevangenis een boek over schreef. Maar ook de NSB'er Anton Mussert zat er opgesloten.

Eerder schreven Van Gaalen en Mahieu 'De Haagse canon' en 'De Haagse Plekken'.