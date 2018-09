Deel dit artikel:













Anouk speelt thuiswedstrijd op het Scheveningse strand Anouk op het Scheveningse strand tijdens Live On The Beach | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Haagse zangeres Anouk heeft vrijdagavond voor het tweede jaar op rij op het strand van Scheveningen gespeeld. In 2017 was de meest succesvolle rockzangeres van Nederland ook al de grote publiekstrekker tijdens Live On The Beach. Dit jaar speelt ze opnieuw voor een uitverkocht huis.

Het publiek werd vrijdagavond in het voorprogramma opgewarmd door Pat Smith, de zanger van Splendid, Son Mieux en Rondé. Maar het publiek ging pas echt los bij Anouk, die de ene hit na de andere hit speelde.



Eerder vrijdag bracht Anouk haar nieuwste single uit. De reacties op het Nederlandstalige Het Is Klaar waren wisselend. Op 12 oktober volgt het nieuwe album van de Haagse zangeres dat toepasselijk Wen d'r maar aan gaat heten. Hieronder kan je zelf beoordelen wat je van de nieuwe single vindt.



