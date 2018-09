Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie gewonden bij eenzijdig ongeluk op de N213 Auto rijdt frontaal tegen lantaarnpaal | Foto: Regio15

HONSELERSDIJK - Op de Burgemeester Elsenweg in Honselersdijk is vrijdagavond laat een auto frontaal op een lantaarnpaal gebotst. Daarbij zijn drie inzittenden gewond geraakt, waaronder de bestuurder die zwaargewond naar het ziekenhuis is vervoerd. Zo meldt Regio15.

Waardoor de automobilist de macht over het stuur is kwijtgeraakt is nog niet duidelijk. Drie ambulances en de brandweer waren snel ter plaatse om de inzittenden uit de auto te halen. De N213 was vanwege het ongeluk in beide richtingen afgesloten. LEES OOK: Politie lost schoten op A13 bij Delft