Op een Solex naar een monument tijdens Open Monumentendag

REGIO - Het is dit weekeinde Open Monumentendag. Het is de 32e editie en heeft 'In Europa' als thema. Daarmee wordt aangesloten op het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Meer dan vierduizend monumenten in driehonderd gemeenten zijn zaterdag en zondag tijdens het monumentenweekeinde gratis toegankelijk voor iedereen. Ook in de regio van Omroep West zijn er tal van monumenten open. In Kaag en Braassem kan je tijdens monumentendag gebruik maken van historische voertuigen, zoals een Solex, tandem of een historische bus.

In Den Haag zijn zaterdag de deuren van de Tweede Kamer open. Zo kan er een bezoek gebracht worden aan de publieke tribune van de plenaire vergaderzaal, de rooksalon, de koffiekamer en de schrijfkamer.

In Katwijk worden er speciale rondleidingen gegeven en leer je alles over de werking van het Koning Willem Alexander gemaal en is er een expositie over grenspalen.

Meer informatie over de aanraders van Zuid-Holland is te vinden op de website van open monumentendag.

De Monumentendag van 2017 bracht bijna een miljoen mensen op de been.