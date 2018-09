Ocean Cleanup van Delftenaar start in San Francisco

DELFT - Een Nederlands gevaarte begint zaterdag aan een bijzondere reis. Een enorme plasticvanger van het project The Ocean Cleanup gaat namelijk naar de Grote Oceaan. Daar drijven miljoenen kilo's afval. Die 'plastic soep' is gevaarlijk voor dieren. Het systeem moet afval opvangen, zodat het kan worden opgeschept en weggebracht, in de hoop dat de zeeën schoner worden.

Het systeem is bedacht door de 24-jarige Delftse Boyan Slat. Hij ontwikkelde het voor zijn profielwerkstuk op een middelbare school in Delft. Het eerste gevaarte heet System 001. Dat is een 600 meter lange arm, die in de vorm van een C zelfstandig over zee drijft.

Het systeem ligt nu nog bij een werf in de buurt van San Francisco. Een sleepboot moet zaterdag rond 20.30 uur Nederlandse tijd vertrekken met de arm achter zich aan. Het gaat daarna langs het beroemde gevangeniseiland Alcatraz en onder de befaamde Golden Gate Bridge door. Via een livestream kan de hele wereld dat volgen.

De bestemming is de zogeheten Great Pacific Garbage Patch. Dat is een enorme plastic soep tussen Californië en Hawaï. De drijvende vuilnisbelt is ongeveer drie keer zo groot als Frankrijk. Er dobberen naar schatting 1800 miljard stukken afval, die bij elkaar ongeveer 80 miljoen kilo wegen. Er zijn nog vier grote afvalhopen op de oceanen. Die hebben bij elkaar nog eens 80 miljoen kilo puin en plastic.