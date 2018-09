Verkeer bij Haagse scholen relatief onveilig: vooral veel ongelukken in en bij Schilderswijk

DEN HAAG - Rondom twee basisscholen in Den Haag gebeurden de afgelopen drie jaar veel verkeersongevallen. Het Haagse CDA-raadslid Daniëlle Koster heeft er vragen over gesteld aan het college.

Uit de cijfers van RTL Nieuws en de Universiteit Groningen blijkt dat het in de afgelopen jaren tientallen keren misging in de buurt van de Koningin Beatrixschool en de Prinses Marijkeschool. Die scholen liggen erg dicht bij elkaar. In heel Nederland gebeurden alleen in de omgeving van basisschool Cosmicus in Rotterdam meer ongelukken. Onderzocht werd hoe vaak de politie is gebeld voor ongelukken in een straal van 150 meter rondom scholen.

In de top drie met middelbare scholen staat ook een Haagse school. Volgens het onderzoek ging het rondom De Einder de afgelopen drie jaar 22 keer mis. Ook die school lag in de buurt van de basisscholen waar veel ongelukken zijn gebeurd. De gebouwen staan in of op de rand van de Schilderswijk.



Meerdere keren vragen gesteld

CDA-raadslid Daniëlle Koster heeft vragen gesteld aan het bestuur van de gemeente. De partij vraagt zich onder meer af of het college bereid is cijfers over ongelukken zelf bij te houden om beter de vinger aan de pols te kunnen houden. Het CDA heeft de afgelopen jaren meerdere keren schriftelijke vragen gesteld over onveilige situaties bij Haagse scholen.

Op dit kaartje van RTL Nieuws is te zien hoeveel ongelukken er bij alle scholen gebeurden.