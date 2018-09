Deel dit artikel:













Brand in viswinkel Boskoop; persoon naar ziekenhuis gebracht Brand in viswinkel Boskoop | Foto: MediaTV

BOSKOOP - In een viswinkel aan de Zijde in Boskoop is zaterdag tegen het eind van de ochtend brand uitgebroken. Een persoon heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak uit in de oven bij viswinkel Vers Viscentrum. Het vuur ging via de schoorsteen naar het dak. Hoe erg de beschadigingen aan de viswinkel zijn, is onbekend. Voorlopig is de winkel niet te gebruiken, kon een woordvoerder van de brandweer wel zeggen. De gebouwen links en rechts van de viswinkel zijn volgens de woordvoerder niet beschadigd. De brand is inmiddels geblust. De brandweer blijft nog even bij het pand om te kijken of het vuur niet opnieuw oplaait door de hitte bij de oven.