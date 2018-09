Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Noordwijk heeft aan één helft genoeg tegen DVS'33 Emiel Wendt (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - Door vier doelpunten in de eerste helft en eentje in de tweede helft heeft Noordwijk met 5-0 gewonnen van DVS'33. Op de eigen Duinwetering waren de kustbewoners zaterdag veel beter dan de gasten uit Ermelo. Het is de tweede overwinning in drie wedstrijden voor Noordwijk.

Emiel Wendt opende de score na vijf minuten spelen. Tjeerd Westdijk (twee keer) en Raies Roshanali zorgden er daarna voor dat Noordwijk met een comfortabale voorsprong van 4-0 kon gaan rusten. In de tweede helft deed Noordwijk het rustig aan. Westdijk miste een penalty. Uiteindelijk bepaalde Sabir Achefay met een treffer vlak voor tijd dat de eindstand 5-0 werd. Noordwijk heeft nu zeven punten uit de eerste drie wedstrijden. Scoreverloop Noordwijk - DVS '33 5-0 (4-0): 1-0 Wendt, 2-0 Westdijk, 3-0 Roshanali, 4-0 Westdijk, 5-0 Achefay