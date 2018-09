KNVB gaat Dirk Kuyt in het zonnetje zetten

Dirk Kuyt in Oranje (foto: ANP)

KATWIJK - De KNVB neemt op 13 oktober afscheid van Dirk Kuyt. Samen met Rafael van der Vaart wordt de Katwijker voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland in het zonnetje gezet.

Kuyt speelde 104 wedstrijden voor Oranje en scoorde daarin 24 keer. Hij maakte zijn debuut op 3 september 2004 in een vriendschappelijke interland tegen Liechtenstein. Hij viel toen na rust in voor Romano Denneboom.

In zijn derde wedstrijd scoorde hij zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. Hij maakte in Skopje de 1-2 tegen Macedonië. De wedstrijd eindigde in 2-2. Zijn laatste interland speelde hij op 4 september 2014 tegen Italië.

