Minister-president legt laatste hand aan 'grootste stoommachine ter wereld'

DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte heeft zaterdag met Madurodam-burgemeester Ties Brink (16) de laatste hand gelegd aan een stoommachine in het park. De stoommachine zou de grootste van de wereld zijn. Rutte en Brink hebben de allerlaatste moeren aangedraaid.

De machine is het middelpunt van de Waterwolf, een nieuwe indoor familieattractie die het verhaal over de drooglegging van het Haarlemmermeer vertelt. 'De drooglegging van het Haarlemmermeer is een voorbeeld van Hollandse daadkracht. Waterwolf is ook een eerbetoon aan de opgebouwde kennis en kunde in Nederland op het gebied van water, waar we wereldwijd om bekend staan', zegt Ties Brink.

Het Haarlemmermeer groeide in de loop der eeuwen uit tot een woeste binnenzee. In de 19e eeuw werd tot drooglegging besloten. In drie jaar tijd werd met behulp van stoomkracht 800 miljard liter water weggepompt.



Proefdraaien

De komende weken gaat de stoommachine in Madurodam proefdraaien. Vanaf eind september mag het publiek zelf beleven hoe Nederlanders van water land maken en hoe gemalen het land droog houden.