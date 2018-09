Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rijswijk op vingers getikt om vaststellen WOZ-waarde Foto: ANP

RIJSWIJK - Rijswijk heeft geen goed beeld over de WOZ-waarde in de gemeente. Dat stelt de Waarderingskamer die alle gemeentes in Nederland hierop controleert. Rijswijk is de enige gemeente in onze regio die een onvoldoende heeft gekregen.

Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft gekregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het is niet duidelijk bij hoeveel panden de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld. Volgens de Waarderingskamer heeft Rijswijk onder andere verschillende gegevens niet tijdig aangeleverd voor de controle. 'Door problemen met de bestandslevering niet te bepalen', schrijft de Waarderingskamer. Hierdoor kon de instantie niet controleren of bedrijfspanden, waaronder kantoren, winkels en horeca in waarde zijn gestegen en of de vastgestelde WOZ-waarde klopt. Volgens de Waarderingskamer heeft Rijswijk de WOZ-waarde van woningen wel juist vastgesteld.

Belastingen gebaseerd op WOZ-waarde Gemeentes berekenen elk jaar de waarde van panden in hun gemeente door te bekijken wat het waard zou zijn bij verkoop van het pand. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van onder andere onroerende zaakbelasting, maar ook inkomstenbelasting. Naast Rijswijk ontving geen enkele andere gemeente in onze regio een onvoldoende. De gemeentes Westland en Alphen aan den Rijn hebben de zaken het best op orde.