ADO Den Haag speelt bekerwedstrijd tegen OJC Rosmalen al om 17.00 uur

DEN HAAG - ADO Den Haag speelt het duel op woensdag 26 september al om 17.00 uur. De wedstrijd wordt gewoon op sportpark De Groote Wielen gespeeld, de thuisbasis van OJC Rosmalen. Dat is de uitkomst van verschillende overleggen tussen de politie, gemeente 's-Hertogenbosch en vertegenwoordigers van beide clubs.

Voor ADO is het de eerste wedstrijd in het bekertoernooi. Rosmalen versloeg een ronde eerder Flevo Boys. Deze week werd ook bekend dat het duel van VVSB tegen de Graafschap is verplaatst van woensdag naar dinsdag.

