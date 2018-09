Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Solex brengt bezoekers Monumentendag terug naar jaren zestig Bezoekers van de Open Monumentendag in de gemeente Kaag en Braassem (Foto: Omroep West)

KAAG EN BRAASSEM - De Monumentendag kon in Kaag en Braassem zaterdag net als vroeger worden beleefd. Bezoekers konden met een solex, tandem of met een historische bus de route langs monumenten maken. De historische bus maakt een tour in Rijnsaterwoude, Leimuiden, Woubrugge en Hoogmade. De solexentour begint bij in Rijpwetering, bij de 400 jaar oude gevangenis annex rechthuis of herberg De Vergulde Vos. Nu wordt het pand gebruikt als restaurant.

De route gaat vanaf De Vergulde Vos naar De Lijkermolen een kilometer verderop. De molenaar verwelkomt de bezoekers en mogen een handje helpen met zeilen op de wieken spannen. 'Vroeger was dit een echt mannenberoep. Nu zie je dat veel vrouwen en jonge meiden voor het vak van molenaar kiezen', zegt de molenaar die in één van de wieken klimt om het zeil vast te zetten. 'Je moet geen hoogtevrees hebben', lacht de molenaar. Ook op andere plekken in onze regio zijn veel monumenten geopend voor het publiek. Zo waren zaterdag de deuren van Tweede Kamer geopend in Den Haag en kon je in Katwijk alles over het Koning Willem Alexander-gemaal te weten komen.