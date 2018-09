Deel dit artikel:













Nagenieten: Anouk rockt op bomvol Scheveningse strand Anouk tijdens haar optreden bij Live On The Beach (Foto: Paul Bergen)

DEN HAAG - Ongeveer 20.000 mensen zongen vrijdagavond mee met de hits van de Haagse rockchick Anouk op het Scheveningse strand. Bij het uitverkochte Live On The Beach was ook premier Rutte aanwezig. Om wat na te genieten zetten wij de leukste foto's en video's van social media op een rij.