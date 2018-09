Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FC Lisse-aanvaller Buimer: 'Deze overwinning ook voor de sfeer belangrijk' Bas Buimer viert de winnende goal (foto: Orange Pictures)

LISSE - 'We moeten zo snel mogelijk naar het linkerrijtje', zei Bas Buimer na de wedstrijd FC Lisse - Hoek. De speler maakte tien minuten voor tijd de winnende treffer voor de Bollenstreekbewoners. De spits over dat doelpunt: 'Dat die bal voor mijn voeten valt is geluk, maar dat maakt het niet minder lekker.'

'Als we vandaag niet winnen, missen we de aansluiting', wist de matchwinner ook te vertellen. 'Het is niet alleen voor de punten belangrijk. Ook voor de sfeer in het team. Het zorgt voor opluchting.' LEES OOK: FC Lisse boekt tegen Hoek eerste overwinning van het seizoen