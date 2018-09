Deel dit artikel:













Opnieuw vaart een megajacht door Zuid-Holland Megajacht 'Project 817' vaart door Alphen aan den Rijn (Foto: Studio Alphen)

REGIO - Opnieuw is er zaterdag een megajacht dwars door onze regio gevaren. Het megajacht 'Project 817' ging vanaf Rotterdam via Gouda en Alphen aan den Rijn naar Aalsmeer. Het schip is maar liefst 94 meter lang. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Het schip was op weg naar Royal van Lent Shipyard in Kaag. Het jacht wordt daar afgebouwd en moet in 2019 klaar zijn. Verdere informatie over het schip is niet bekendgemaakt. Twee weken geleden voer er ook al een enorm jacht door wateren van onze regio. Het ging toen om megajacht Lonian. Dat schip is 87 meter lang en kost ongeveer 125 miljoen euro. Langs veel kades stonden toen veel mensen langs de kade om het schip voorbij te zien gaan. LEES OOK: Megajacht past maar net door bruggen in Alphen aan den Rijn